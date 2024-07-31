Анекдот дня: як зайняти шезлонг на одеському пляжі

Ранок добрий, дорогі одесити! І нехай воно буде таким, незважаючи і не дивлячись!.. А ще не забуваємо: немає нічого кращого, ніж почати новий день з чашки ароматної кави, що бадьорить, і порції доброго одеського гумору, яку ам із задоволенням забезпечить «Одеське життя».
Так, дні пролітають непомітно – ось уже і липень закінчується… Але оскільки сезон ще далекий від завершення, давайте заглянемо на одеський пляж. І, підслухаємо, наприклад, ось такий діалог:
– Тута, біля вас дуже зайнято чи не дуже?
– Тута, біля міня зазвичай чоловік, але зараз він у морі.
– А я, перепрошую, він у морі купається… Чи ходить… На даний момент?
– А шо ви маєте запропонувати?
– А шо я можу? Ні, я взагалі можу… Але я хотів спитати про шезлонг?
– Господи, ну так питайте?
– Так біля вас шезлонг сильно зайнятий чи не дуже… Сильно зайнятий? Ось на ньому рушник, він ваш, чи шо?
– Або шо! Якщо лежить, значить зайнято.
– Але він лежить на самоті вже 40 хвилин. Може господар пішов купатися та втопився? Якщо потонув, то я приляжу?
– Здрасті. Ніхто не втопився. Ця зараза, моя подруга Сімочка, взагалі не прийшла, а я їй зайняла місце.
– Так можна позичати? Чи шо?
– Давайте повернемося до питання, що ви можете запропонувати?
– За шезлонг?
– Ні, на сьогоднішній вечір.
– Отже, чоловік таки ходить…
– Чоловік, це ви навколо міня ходите другу годину, вже щось народите нарешті. Типу келиха шампанського.
– Шампанське в таку спеку?
– Так ви можете не пити.
Марина Гарник
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