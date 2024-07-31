Анекдот дня: як зайняти шезлонг на одеському пляжі

Так, дні пролітають непомітно – ось уже і липень закінчується… Але оскільки сезон ще далекий від завершення, давайте заглянемо на одеський пляж. І, підслухаємо, наприклад, ось такий діалог:

– Тута, біля вас дуже зайнято чи не дуже?

– Тута, біля міня зазвичай чоловік, але зараз він у морі.

– А я, перепрошую, він у морі купається… Чи ходить… На даний момент?

– А шо ви маєте запропонувати?

– А шо я можу? Ні, я взагалі можу… Але я хотів спитати про шезлонг?

– Господи, ну так питайте?

– Так біля вас шезлонг сильно зайнятий чи не дуже… Сильно зайнятий? Ось на ньому рушник, він ваш, чи шо?

– Або шо! Якщо лежить, значить зайнято.

– Але він лежить на самоті вже 40 хвилин. Може господар пішов купатися та втопився? Якщо потонув, то я приляжу?

– Здрасті. Ніхто не втопився. Ця зараза, моя подруга Сімочка, взагалі не прийшла, а я їй зайняла місце.

– Так можна позичати? Чи шо?

– Давайте повернемося до питання, що ви можете запропонувати?

– За шезлонг?

– Ні, на сьогоднішній вечір.

– Отже, чоловік таки ходить…

– Чоловік, це ви навколо міня ходите другу годину, вже щось народите нарешті. Типу келиха шампанського.

– Шампанське в таку спеку?

– Так ви можете не пити.

Марина Гарник

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