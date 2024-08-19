Анекдот дня: шо будет кушать на ужин Лёвочка

Ну а пока что вот вам утренняя порция позитива по-одесски. Для настроения, так сказать.

…Признавайтесь, жены: часто задаетесь вопросом, что приготовить на ужин любимому мужу да и себе заодно? А что делать, если базар давно не делали? Ну, конечно же, позвонить все знающей маме, аж она-то плохого не посоветует за ради любимого сыночка, верно?..

…Але, мама! А ваш Лёвочка любит плов? Любит, понятно. А с какого мяса? С любого… понятно. А кабачки любит? Думает, шо нет? А шо думает? Думает, шо это не кабачки. А шо? Шо скажите… А шо надо сказать? Можно, шо патиссоны… понятно.

А шо он больше любит, мясо с картошкой или мясо с рисом? Просто мясо и без хлеба… Мама, без хлеба низзя… Тада котлеты. А с какого мяса котлеты? С любого, записала.

Шо шо??? Не знаю, шо ему приготовить на ужин. В холодильнике? Та… так… фигня. Не, мяса нету… никакого. Есть картошка, лук, морковка и три сосиски. Нет, тока три. Шо сделать? Рагу! Ирландское? Ни фига себе… звучит красиво. А это из чего? Из всего, шо есть… Главное шо?

Обажди-те… я запишу. Сосиски мелко порезать и обжарить. Насколько мелко? Как на оливье. А зачем? Чтобы казалось больше. Понятно. Лук и морковь порезать и обжарить. Картошку помыть, порезать, смешать с овощами и сосисками и залить водой. Воды много? Шоб закрыло плюс 1 см. Соль, перец… лаврушечка. Чеснок давить? Давить. Зелень кидать? Кидать. А када кидать? Када сварится картошка. Понятно.

А почему это блюдо называется «ирландское рагу»? Шоб никто не догадался. Ясно. Та я поняла… шо надо сделать базар.

Вот пусть Лёвочка знает, шо пока он базар не сделает, то будет кушать то, шо есть в холодильнике. Я знаю, шо это ваша сыночка. Но это ещё и мой муж. Я знаю, шо вы его правильно воспитали. Я тоже хочу немного потренироваться. Я знаю, шо вы его любите. Я тоже люблю.

Мама! Вот не надо ходить с козырей. Та не будет он голодный. У меня в нычке есть сыр и буженина. А в морозилке есть пельмени и вареники. Нет, не магазинные. Нет, не я лепила. Пельмени вы лепили, а вареники моя мама.

Мама! Приезжать не надо. Почему, почему, потому что сосиски тока три. Приезжайте на выходные. Моя мама тоже приедет. Я сделаю котлеты по-киевски. По вашему рецепту.

Ничего привозить не надо. Привозите себя, я вам с мамой вкусненький кофе сварю с кардамоном. И сядем втроём, маханем по коньячку… да? А Левочка пусть смотрит новости по телевизору. А у нас ещё партеичка в дурачка подкидного. И я вам ещё кроссвордик прикупила.

Приезжайте на пару дней… я соскучилась.

Марина Гарник

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