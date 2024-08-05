Анекдот дня: як правильно приготувати ікру із синеньких

Отже, серпень… Місяць урожайний. І саме зараз саме час приготувати одну з традиційних одеських страв – ікру з синеньких. А якщо хто не знає правильного, чисто одеського рецепту приготування такої страви, то ми вам таки розповімо:

…Або ще, ікру з синіх робимо. У дворі нашому, звісно. Так, до речі, синенькі, якщо хтось не знає, це не кури морожені з радянських магазинів, а взагалі баклажани. Ну, називають їх так у Одесі! А вам що завидно? Тож придумайте собі іншу назву. Тільки щоб усе місто так говорило. І приїжджі, що навчилися.

Коротше. Для ікри із синіх самі сині потрібні. Це, сподіваюся, всім зрозуміло. Потім, звичайно, помідори, цибуля, часник, олія пісна… Ну, сіль, перець…

А далі? Далі ці сині треба обсмажити. Або обварити. Хто як робить? Тітка Ріва на сковорідці обсмажує. А тітка Аня в окропі варить. А тітка Бетя в духовці пече… Потім шкірку треба зняти. Повністю! І під гніт ненадовго. Щоб рідина разом із гіркотою вийшли. Зрозуміли? Кладете синенькі в таз, зверху дошку, на якій овочі ріжете, а ще зверху цегла. Або два. Два навіть краще! А якщо з будівництва важко цеглу тягати, то попросіть дядька Петю. Він принесе.

Ну що, поклали сині під гніт? Добре. Але це не означає, що можна сісти та відпочивати. А цибулю почистити, а часник? А воду для помідорів закип’ятити? Навіщо окріп для помідорів? Ой, ви, на мою думку, з Бердичева приїхали. Як каже мадам Берсон, не можна бути такими неввічливими. Що в перекладі російською мовою означає, що не можна бути такими неосвіченими. Бачите, мадам Берсон майже всі слова відгадала!

А окріп – а тітка Аня каже: – Кипиток! – Потрібний, щоб помідори обдати. Для чого. А щоб шкірка легко знімалася. Вам лушпайки від помідорів в ікрі потрібні? Отож. Тоді жваво чайник на вогонь! Що, вже вирує? Так обдавайте!

Хтось вигадав – наш помідор обзивати словом томат. Тож хай вони своїми томатами хоч подавляться, а наші помідори щоб чіпати не сміли!

Що ви робите? Я питаю вас: що ви робите? Навіщо ви смажите цибулю? В ікру? Ви що чорну ікру робите? Так знайте, чорну ікру робить рибка, коли трохи вагітна. Ви теж? О, у нас буде нове покоління? Ні? Що ви теж? Смажена цибуля в синій ікру. Знаєте що, їдьте до свого Мелітополя. Або до Мелідуба! Мені все одно! Тільки йдіть звідси зовсім! І скоро! Тобто швидко. Отже, ви подивіться на цю кулінарку. В останній раз. Тому що зараз я її вб’ю. І мені нічого не буде. У суді теж бувають пристойні люди і всі їдять ікру із синеньких.

Ф-Ф-УУ. Ось у нас сині, ось помідорки почищені, ось цибуля та часник порізані. Тепер головне. Все це на дошку і починаємо рубати сікачкою. Що таке сікачка? Це така сокира невелика, але спеціально для синіх. Краще, звісно, ​​коли січка дерев’яна. Тоді вітаміни краще зберігаються. Але де візьмеш? Наразі таких не роблять. Все йде … І люди, і інструменти, і знання …

Порубали? Ну хто так робить? Дрібніше треба, дрібніше! Вам у дитинстві манну кашу давали? Ось така каша у вас зараз вийти має. Тільки не біла, а зелена. З червоними крапками. Від помідорів…

А сіль кидали? Боже мій, вони мене до чогось доведуть! І сіль треба, і перчик… Скільки? А це вже до смаку.

Ось. Тепер в миску перекладіть і олією трохи побалуйте. Всі! Можна їсти!

З книги «Як це їдять в Одесі» Олександра Бірштейна

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