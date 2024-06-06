Анекдот дня: що засмутило вчителя алгебри і як правильно їсти фіш

Всім привіт і доброго ранку! І нехай у цей день усі ваші бажання збудуться, світло відключають поменше, а тривоги звучать рідше. Але в будь-якому випадку радимо не втрачати оптимізму і вірити, і сподіватися на краще.
Ну і, звісно, без порції доброго одеського гумору ми вас не залишимо:
– Вчитель алгебри Соломон Цукерберг дуже засмутився, коли побачив свою дружину з двома невідомими.
***
На Привозі:
– Ой, рибо моя, ну і чого Ви йдете повз? Вибирайте ковбаску, вона таки на вас дивиться прямо!
– А яка є?
– Дивлячись, що вам треба. Ось «Любительска» найдешевша, вегетаріанці добре беруть.
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