Анекдот дня: що грає Шпільман і де закопаний талант

Ранок добрий! А тим, для кого він чомусь не дуже добрий, вже точно не завадить зарядитися порцією доброго одеського гумору і, повірте, це напевно допоможе!..
Зустрічаються Моня та Ізя. Обидва – шанувальники музики.
– Моню, підемо завтра на концерт на Ростроповича?
– Ні. Не можу. Завтра Шпільман грає.
Через деякий час:
– Слухай, у п’ятницю приїжджає Горовиць, я два квитки дістав, підеш?
– Ні, не можу, у п’ятницю у Шпільмана концерт…
– Слухай, Моню, хто такий Шпільман? – здивовано запитує Ізя.
– Та я чому знаю? Просто, коли у нього концерт, я до його дружини ходжу…
***
Єврей влаштовується на роботу до консерваторії. Його послухали – все гаразд! Володіння інструментом чудове, слух абсолютний, грає ефектно, загалом мрія будь-якого оркестру. Беруть:
– Відмінно, таки оформлятимемо вас. Як ваше прізвище?
– Іванов.
– Іванов? Гм… Дивно… А ім’я?
– Іван.
– Іван?!! Дивно, незбагненно…. Ви напевно не з Одеси…А по-батькові?
– Мойсейович.
– Ой вей, слава Богу – але як жеж глибоко буває заритий талант.
Ми маємо ще більше анекдотів: