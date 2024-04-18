Анекдот дня: що грає Шпільман і де закопаний талант

Зустрічаються Моня та Ізя. Обидва – шанувальники музики.

– Моню, підемо завтра на концерт на Ростроповича?

– Ні. Не можу. Завтра Шпільман грає.

Через деякий час:

– Слухай, у п’ятницю приїжджає Горовиць, я два квитки дістав, підеш?

– Ні, не можу, у п’ятницю у Шпільмана концерт…

– Слухай, Моню, хто такий Шпільман? – здивовано запитує Ізя.

– Та я чому знаю? Просто, коли у нього концерт, я до його дружини ходжу…

***

Єврей влаштовується на роботу до консерваторії. Його послухали – все гаразд! Володіння інструментом чудове, слух абсолютний, грає ефектно, загалом мрія будь-якого оркестру. Беруть:

– Відмінно, таки оформлятимемо вас. Як ваше прізвище?

– Іванов.

– Іванов? Гм… Дивно… А ім’я?

– Іван.

– Іван?!! Дивно, незбагненно…. Ви напевно не з Одеси…А по-батькові?

– Мойсейович.

– Ой вей, слава Богу – але як жеж глибоко буває заритий талант.

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