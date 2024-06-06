Анекдот дня: что расстроило учителя алгебры и как правильно кушать фиш

Всем привет и с добрым утром! И пусть в этот день все ваши желания сбудутся, свет отключают поменьше, а тревоги звучат пореже. Но в любом случае советуем не терять оптимизма и верить, и надеяться на лучшее.
Ну и, само собой, без порции доброго одесского юмора мы вас не оставим:
– Учитель алгебры Соломон Цукерберг очень расстроился, когда увидел свою жену с двумя неизвестными.
***
На Привозе:
– Ой, риба моя, ну и чего Вы идете мимо? Выбирайте колбаску, она таки на вас прям смотрит!
– А какая есть?
– Смотря что вам надо. Вот «Любительская» самая недорогая, вегетарианцы хорошо берут.
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