Анекдот дня: что расстроило учителя алгебры и как правильно кушать фиш

Ну и, само собой, без порции доброго одесского юмора мы вас не оставим:

– Учитель алгебры Соломон Цукерберг очень расстроился, когда увидел свою жену с двумя неизвестными.

***

На Привозе:

– Ой, риба моя, ну и чего Вы идете мимо? Выбирайте колбаску, она таки на вас прям смотрит!

– А какая есть?

– Смотря что вам надо. Вот «Любительская» самая недорогая, вегетарианцы хорошо берут.

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