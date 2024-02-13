Анекдот дня: одеський ресторан, хліб і прийом у лікаря

Купівля хліба:

Приходить одесит у магазин і каже:

— Дайте мені, будь ласка, батон хліба.

— Вам чорний чи білий?

— А що, є різниця?

— Ну звісно! Чорний хліб дорожчий.

— Ой, тоді дайте мені два білих.

У ресторані:

Офіціант підносить меню одеситу й запитує:

— Що будете замовляти?

Одесит, не дивлячись у меню, відповідає:

— Борщ, котлети і компот.

— А ви не хочете подивитися меню?

— Навіщо? Я ж не вперше в Одесі!

На прийомі в лікаря:

Лікар каже пацієнтові:

— На жаль, у вас погані новини. Вам залишилося жити всього три місяці.

— Ой, лікарю! Що ж мені робити?

— А ви знаєте, що говорять в Одесі?

— Ні, а що?

— «Не дочекаєтеся!»

У нас є й інші анекдоти: