Анекдот дня: одеський ресторан, хліб і прийом у лікаря

Усім доброго ранку! Ось вам кілька свіжих анекдотів, щоб почати ранок робочого дня на позитивній нотці з хвилинкою гумору.
Купівля хліба:
Приходить одесит у магазин і каже:
— Дайте мені, будь ласка, батон хліба.
— Вам чорний чи білий?
— А що, є різниця?
— Ну звісно! Чорний хліб дорожчий.
— Ой, тоді дайте мені два білих.
У ресторані:
Офіціант підносить меню одеситу й запитує:
— Що будете замовляти?
Одесит, не дивлячись у меню, відповідає:
— Борщ, котлети і компот.
— А ви не хочете подивитися меню?
— Навіщо? Я ж не вперше в Одесі!
На прийомі в лікаря:
Лікар каже пацієнтові:
— На жаль, у вас погані новини. Вам залишилося жити всього три місяці.
— Ой, лікарю! Що ж мені робити?
— А ви знаєте, що говорять в Одесі?
— Ні, а що?
— «Не дочекаєтеся!»
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