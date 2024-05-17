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Анекдот дня: чому Соломон Маркович розлучився з Цілею

Анекдот дня: чому Соломон Маркович розлучився з Цілею

Всім доброго ранку! Новий день уже настав і ми традиційно приготували добірку свіжих анекдотів, які піднімуть настрій і змусять посміхнутися до вух! Читайте, смійтеся і починайте свій день із гумором!

— Соломоне Марковичу, а як у вас, соромлюся запитати, з Цілею?
— Ми розлучилися…
— А шо таке?
— Таки я думав, шо моя Циля — кохана… Порахував витрати, а вона — дорога!

*****

— Семене Аркадійовичу, я розумію, що ви найкраща для мене партія, але Яшенька поки що тільки в реанімації!

*****

— Цилечко! Давайте сьогодні ввечері посидимо за чашкою чаю.
— Не можу, Наум Борисович, я заміжня.
— Цилечко, ну навіщо вже ви зберігаєте цю вірність — вона ж з роками таки псується.

У нас є й інші анекдоти:

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