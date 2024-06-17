Анекдот дня: що приховують одеські трамваї

Всім привіт із понеділком! І нехай цей день, як і весь наступний тиждень виявляться вдалими та продуктивними. І в цьому, звичайно, допоможе ранкова порція позитиву від «Одеського життя».
І давайте сьогодні ми трохи прокотимося в одеському трамваї – адже там завжди є і на що подивитися, і чого послухати:
***
Одеса. Дві дами влазять у битком набитий трамвай, одна з переднього майданчика, інша – із заднього.
– Сара, – кричить одна, – тобі є на чому сидіти?
– Є!
– А чого ти стоїш?
– Так місць немає!
***
Їдуть у трамваї Молдаванкою два старі євреї і проїжджають повз будинок, де ще до революції колись був бордель. Один глибоко зітхає. Другий повертається до нього і каже:
– Ви мені будете розповідати!
***
Оголошення в одеському трамваї: «Громадяни! Не колупайте сидіння – діамантів там немає!»
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