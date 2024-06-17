Анекдот дня: що приховують одеські трамваї

І давайте сьогодні ми трохи прокотимося в одеському трамваї – адже там завжди є і на що подивитися, і чого послухати:

***

Одеса. Дві дами влазять у битком набитий трамвай, одна з переднього майданчика, інша – із заднього.

– Сара, – кричить одна, – тобі є на чому сидіти?

– Є!

– А чого ти стоїш?

– Так місць немає!

***

Їдуть у трамваї Молдаванкою два старі євреї і проїжджають повз будинок, де ще до революції колись був бордель. Один глибоко зітхає. Другий повертається до нього і каже:

– Ви мені будете розповідати!

***

Оголошення в одеському трамваї: «Громадяни! Не колупайте сидіння – діамантів там немає!»

Інші наші анекдоти: