Анекдот дня: що приховують одеські трамваї

Анекдот дня: що приховують одеські трамваї

Всім привіт із понеділком! І нехай цей день, як і весь наступний тиждень виявляться вдалими та продуктивними. І в цьому, звичайно, допоможе ранкова порція позитиву від «Одеського життя».

І давайте сьогодні ми трохи прокотимося в одеському трамваї – адже там завжди є і на що подивитися, і чого послухати:

***
Одеса. Дві дами влазять у битком набитий трамвай, одна з переднього майданчика, інша – із заднього.
– Сара, – кричить одна, – тобі є на чому сидіти?
– Є!
– А чого ти стоїш?
– Так місць немає!

Випадок у трамваї

***
Їдуть у трамваї Молдаванкою два старі євреї і проїжджають повз будинок, де ще до революції колись був бордель. Один глибоко зітхає. Другий повертається до нього і каже:
– Ви мені будете розповідати!

Вірш

***
Оголошення в одеському трамваї: «Громадяни! Не колупайте сидіння – діамантів там немає!»

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