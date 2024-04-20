Анекдот дня: день народження в трамваї

Всім доброго ранку! Новий день уже настав і ми традиційно приготували добірку свіжих анекдотів, які піднімуть настрій і змусять посміхнутися до вух! Читайте, смійтеся і починайте свій день із гумором!
— Молода людина! Чому ви не берете квиток?
— Та в мене сьогодні день народження!
— І що? Ви святкуватимете його в моєму трамваї?
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— Фімо, що ви всі мені підморгуєте?
— Це нервовий тик.
— Фімо, Ви брехун і негідник… Я вже налаштувалася!
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Сема, пам’ятаєш, коли тобі було погано, я тобі зварила суп?
— Ні, Цилю, ти спочатку зварила суп, а потім мені було погано.
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