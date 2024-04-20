Анекдот дня: день народження в трамваї

— Молода людина! Чому ви не берете квиток?

— Та в мене сьогодні день народження!

— І що? Ви святкуватимете його в моєму трамваї?

*****

— Фімо, що ви всі мені підморгуєте?

— Це нервовий тик.

— Фімо, Ви брехун і негідник… Я вже налаштувалася!

*****

Сема, пам’ятаєш, коли тобі було погано, я тобі зварила суп?

— Ні, Цилю, ти спочатку зварила суп, а потім мені було погано.

У нас є й інші анекдоти: