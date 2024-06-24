Анекдот дня: про поїздку в автобусі та єврейську логіку

Всім привіт із понеділком! І не виявиться він для вас днем важким. А щоб це було так, почніть день із нашого одеського анекдоту і, гарантуємо, має допомогти!
Так, багато хто напевно поїде на роботу на громадському транспорті, наприклад, на маршрутці, ну, або автобусі, як кому зручніше. Давайте і ми сьогодні навідаємося туди, адже в Одесі там можна знайти дуже багато цікавого. Ну, чи зустріти…
Єврейська логіка. Їде єврей в автобусі, заходить пасажир. Єврей думає: якщо він залишиться ззаду, то він мордвін, якщо пройде в середину, то росіянин…
Пасажир пройшов уперед і сів поряд.
Отже він єврей… Куди він їде? Він працівник торгівлі чи культури. Я – працюю в торгівлі, його не знаю, отже, він працівник культури. Наступна зупинка театр… Не виходить, значить їде до коханки… У євреїв коханки тільки єврейки, у нашому місті дві гарні єврейки – Сара та моя дружина.
У Сари я коханець, залишається моя дружина.
У моєї дружини два коханці – Авраам та Ісаак. Авраам зараз у відрядженні – залишається Ісаак.
Доїжджаючи до своєї зупинки єврей каже:
– Ісаак, тобі виходити.
Ісаак повертається та відповідає:
– А звідки Ви знаєте мене?
– Вичислив, – задоволено посміхається єврей.
Мало одного анекдоту? Тоді вам сюди: