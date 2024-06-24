Анекдот дня: про поїздку в автобусі та єврейську логіку

Так, багато хто напевно поїде на роботу на громадському транспорті, наприклад, на маршрутці, ну, або автобусі, як кому зручніше. Давайте і ми сьогодні навідаємося туди, адже в Одесі там можна знайти дуже багато цікавого. Ну, чи зустріти…

Єврейська логіка. Їде єврей в автобусі, заходить пасажир. Єврей думає: якщо він залишиться ззаду, то він мордвін, якщо пройде в середину, то росіянин…

Пасажир пройшов уперед і сів поряд.

Отже він єврей… Куди він їде? Він працівник торгівлі чи культури. Я – працюю в торгівлі, його не знаю, отже, він працівник культури. Наступна зупинка театр… Не виходить, значить їде до коханки… У євреїв коханки тільки єврейки, у нашому місті дві гарні єврейки – Сара та моя дружина.

У Сари я коханець, залишається моя дружина.

У моєї дружини два коханці – Авраам та Ісаак. Авраам зараз у відрядженні – залишається Ісаак.

Доїжджаючи до своєї зупинки єврей каже:

– Ісаак, тобі виходити.

Ісаак повертається та відповідає:

– А звідки Ви знаєте мене?

– Вичислив, – задоволено посміхається єврей.

Мало одного анекдоту? Тоді вам сюди: