Анекдот дня: як Рабинович із парашутом стрибав

Анекдот дня: як Рабинович із парашутом стрибав

Ранок добрий, одесити! Ну, принаймні сподіваємося, що саме таким воно для вас і нас і буде. І нехай не зіпсують цього недільного дня ні погода, ні повітряні тривоги. А якщо щось раптом та й зіпсує, то нехай вас підтримує заряд позитиву від «Одеського життя».

І не забуваємо: неділя – день для проведення часу виключно приємно. А для когось це можливість спробувати щось нове, раніше не випробуване… Ось герой сьогоднішнього анекдоту, наприклад, дещо таки спробував. Що ж із цього вийшло?

Рабінович стрибнув з парашутом і просить записати йому два стрибки.
– На якій підставі?
– Це був перший та останній.

Анекдот для парашутистів

Перший стрибок з парашутом

Хочете більше анекдотів?

Avatar photo
Редакція ПРОФІЛЬ
Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини

купить квартиру в Одессе

Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2024, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk