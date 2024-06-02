Анекдот дня: як Рабинович із парашутом стрибав

Ранок добрий, одесити! Ну, принаймні сподіваємося, що саме таким воно для вас і нас і буде. І нехай не зіпсують цього недільного дня ні погода, ні повітряні тривоги. А якщо щось раптом та й зіпсує, то нехай вас підтримує заряд позитиву від «Одеського життя».
І не забуваємо: неділя – день для проведення часу виключно приємно. А для когось це можливість спробувати щось нове, раніше не випробуване… Ось герой сьогоднішнього анекдоту, наприклад, дещо таки спробував. Що ж із цього вийшло?
Рабінович стрибнув з парашутом і просить записати йому два стрибки.
– На якій підставі?
– Це був перший та останній.
Хочете більше анекдотів?