Анекдот дня: як Рабинович із парашутом стрибав

І не забуваємо: неділя – день для проведення часу виключно приємно. А для когось це можливість спробувати щось нове, раніше не випробуване… Ось герой сьогоднішнього анекдоту, наприклад, дещо таки спробував. Що ж із цього вийшло?

Рабінович стрибнув з парашутом і просить записати йому два стрибки.

– На якій підставі?

– Це був перший та останній.

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