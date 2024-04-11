Анекдот дня: як мадам Рабінович та її Мойша в театр на «Му-Му» ходили

«Одеське життя» вже за старою доброю традицією пропонує розпочати цей день на позитиві. І сьогодні давайте заглянемо в театр на нехай не дуже веселий спектакль, але з дуже забавними глядачами:

Одеський театр. Іде спектакль за повістю «Му-му». На першому ряду сидить шляхетна мадам Рабінович із мопсом на колінах. Причому пес дивиться на всі очі на дійство, що розгортається. Радіє і переживає разом з героями, плескає в лапи, скуголить і гавкає. Коли Герасим утопив бутафорського собаку, мопс жалібно заскулив. Чоловік, що сидить поруч, не витерпів і запитав:

– Мадам, чи не здається вам дивним, що ваш песик так реагує на все, що відбувається на сцені?

– Ой, рибо моя, таки й не кажіть! Адже Мойше абсолютно не сподобалася і сама книга!

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