Анекдот дня: чоловік, схожий на ручну поклажу

Одеська трамвайна зупинка. Дама встигла заскочити в трамвай, а її чоловік напідпитку — ні. Кондуктор кричить вагоновожатому:

— Сьома, шоб ти так жив, зупини засіб! Дама ручну поклажу забула!

*****

— А ці креветки доїдуть до Києва за такої спеки?

— Звичайно, доїдуть. А якщо не доїдуть — привозьте назад, я їх ще раз продам.

*****

В одеському ресторані висить оголошення: “У нас змінилося керівництво”. Один із постійних клієнтів запитує:

— А шо, Арон Мойсейович продав таки ресторан?

— Нет, он таки женился.

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