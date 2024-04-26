Анекдот дня: чоловік, схожий на ручну поклажу

Всім доброго ранку! Новий день уже настав і ми традиційно приготували добірку свіжих анекдотів, які піднімуть настрій і змусять посміхнутися до вух! Читайте, смійтеся і починайте свій день із гумором!
Одеська трамвайна зупинка. Дама встигла заскочити в трамвай, а її чоловік напідпитку — ні. Кондуктор кричить вагоновожатому:
— Сьома, шоб ти так жив, зупини засіб! Дама ручну поклажу забула!
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— А ці креветки доїдуть до Києва за такої спеки?
— Звичайно, доїдуть. А якщо не доїдуть — привозьте назад, я їх ще раз продам.
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В одеському ресторані висить оголошення: “У нас змінилося керівництво”. Один із постійних клієнтів запитує:
— А шо, Арон Мойсейович продав таки ресторан?
— Нет, он таки женился.
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