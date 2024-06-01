Анекдот дня: навіщо атеїст Хаїм кожен день починає з молитви

Доброго ранку всім нашим читачам! Новий день уже вступив у свої права, і, як завжди, ми раді запропонувати вам чергову порцію свіжих і кумедних анекдотів. Ранок, розпочатий з гарного сміху, обіцяє бути вдалим і продуктивним! Тож влаштовуйтеся зручніше, читайте наші анекдоти, смійтеся від душі і заряджайтеся позитивом на весь день!
— Хаїме, а навіщо ти кожен день починаєш із молитви, якщо ти говорив, що в Бога не віриш?
— Ну, як тобі сказати, Яшо… Я поки те в Нього попрошу, це попрошу, так я все заплановане на день перерахую, щоб не забути.
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Зустрілися на лавочці два літніх одесити:
— Ізя, привіт. Як поживаєш?
— Ой, Хаїме, таки зовсім погано і сумно… Ось, три дні тому був у поліклініці в нашого лікаря — пульс 65. Вона до мене нагнулася і його вимірює, а він 65…
— Ізя, я таки тебе не зрозумів! Це ж прекрасний пульс — як у космонавта!
— Ну так, прекрасний… А форми у лікарки ще прекрасніші! А в мене пульс усе одно 65…
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— Ізя, новину чули: долар упав?
— Таки це, звісно, не новина, але гуркіт падіння було чутно.
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