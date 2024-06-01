Анекдот дня: навіщо атеїст Хаїм кожен день починає з молитви

— Хаїме, а навіщо ти кожен день починаєш із молитви, якщо ти говорив, що в Бога не віриш?

— Ну, як тобі сказати, Яшо… Я поки те в Нього попрошу, це попрошу, так я все заплановане на день перерахую, щоб не забути.

*****

Зустрілися на лавочці два літніх одесити:

— Ізя, привіт. Як поживаєш?

— Ой, Хаїме, таки зовсім погано і сумно… Ось, три дні тому був у поліклініці в нашого лікаря — пульс 65. Вона до мене нагнулася і його вимірює, а він 65…

— Ізя, я таки тебе не зрозумів! Це ж прекрасний пульс — як у космонавта!

— Ну так, прекрасний… А форми у лікарки ще прекрасніші! А в мене пульс усе одно 65…

*****

— Ізя, новину чули: долар упав?

— Таки це, звісно, не новина, але гуркіт падіння було чутно.

У нас є й інші анекдоти: