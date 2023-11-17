Анекдот дня про песиміста Сьому

Доброго ранку, одесити! Бажаємо сьогодні нашим читачам гарного настрою, заряду бадьорості та позитивного настрою на робочий день. “Одеське життя” пропонує традиційний ранковий анекдот:
ЧИТАТИ БІЛЬШЕ
Доброго ранку, одесити! Тільки середина трудового тижня, погода стала по-справжньому осінньою, опалення у квартири ще не всім дійшло… Тому “Одеське життя” стоїть на сторожі вашого гарного настрою і дарує порцію традиційного ранкового позитиву.
ЧИТАТИ БІЛЬШЕ
Доброго ранку, одесити! Робочий тиждень набирає обертів, всі на піку активності. А щоб бути на піку бадьорості – підкріплюємося філіжанкою кави. А “Одеське життя” подарує порцію ранкового позитиву.
ЧИТАТИ БІЛЬШЕ
Доброго ранку, безжурні одесити! Незважаючи на те, що ворог намагається періодично плести нам підступи, духом не падаємо і свою справу спокійно робимо, чи не так? І на ЗСУ донатити, звичайно ж, не забуваємо.
ЧИТАТИ БІЛЬШЕ
Доброго ранку, ми з Одеси! Зустрічаємо неділю з усмішкою та невичерпною вірою в те, що все в нас таки буде і навіть дуже.
ЧИТАТИ БІЛЬШЕ