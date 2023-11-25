Анекдот дня: коли побачив дружину з іншим

Анекдот дня про самопочуття Доброго ранку, одесити! Погода сьогодні нас гріти не буде і настрою не додасть. Тому “Одеське життя” взяло на себе цю ношу і пропонує анекдот, де кожен з нас може впізнати себе: ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Анекдот дня: як правильно ділити прибуток Доброго ранку, одесити! За віконцем сьогодні холодно – вже відчуваються перші подихи зими, яка не за горами. Вранці не завадить зігрітися гарячим чаєм і як розпочати роботу без традиційного ранкового анекдоту від “Одеського життя”: ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Анекдот дня: навіщо Яша вчить англійську Доброго ранку, одесити! Настав час прокидатися і попри прогноз погоди, де синоптики нам розповідають про дощ, треба підбадьоритися і братися за роботу – все-таки тільки середа і розслаблятися рано. А “Одеське життя” пропонує порцію ранкового позитиву: ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Одеська верблюдиця знайшла своє кохання Місяць тому до красуні верблюдиці Кузі, що мешкає в одеському Біопарку приїхав наречений на ім’я Заурбек. І увесь цей час триває їхня лав-сторі. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ