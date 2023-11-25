Анекдот дня: коли побачив дружину з іншим

Доброго ранку, одесити! Вихідні розпочалися! Хоч у природи немає поганої погоди, але сьогодні погода пропонує залишитися вдома – випити вдосталь чаю з лимоном, начитатися улюблених книг, переглянути новинки кіно… А почати пропонуємо з традиційного ранкового анекдоту:
– Уявляєш! Вчора побачив свою Розу під ручку з якимсь чоловіком!
– Так? І чого ти не підійшов?
– А як я підійду? Я ж у відрядженні!
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