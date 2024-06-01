Анекдот дня: зачем атеист Хаим каждый день начинает с молитвы

Анекдот дня: зачем атеист Хаим каждый день начинает с молитвы

Доброе утро всем нашим читателям! Новый день уже вступил в свои права, и, как всегда, мы рады предложить вам очередную порцию свежих и забавных анекдотов. Утро, начатое с хорошего смеха, обещает быть удачным и продуктивным! Так что устраивайтесь поудобнее, читайте наши анекдоты, смейтесь от души и заряжайтесь позитивом на весь день!

— Хаим, а зачем ты каждый день начинаешь с молитвы, если ты говорил, что в Бога не веришь?
— Ну, как тебе сказать, Яша… Я пока то у Него попрошу, это попрошу, так я всё запланированное на день перечислю, чтобы не забыть.

*****

Встретились на лавочке два пожилых одессита:
— Изя, привет. Как поживаешь?
— Ой, Хаим, таки совсем плохо и грустно… Вот, три дня назад был в поликлинике у нашего врача — пульс 65. Она ко мне нагнулась и его измеряет, а он 65…
— Изя, я таки тебя не понял! Это же прекрасный пульс — как у космонавта!
— Ну да, прекрасный… А формы у врачихи ещё прекрасней! А у меня пульс всё равно 65…

*****

— Изя, новость слыхали: доллар упал?
— Таки это, конечно, не новость, но грохот падения было слышно.

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