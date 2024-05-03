Анекдот дня: навіщо Абрам веде Сарочку до іншого лікаря

Всім доброго ранку! Новий день уже настав і ми традиційно приготували добірку свіжих анекдотів, які піднімуть настрій і змусять посміхнутися до вух! Читайте, смійтеся і починайте свій день із гумором!
Абрам запитує Сару:
— Ну, і таки шо сказав лікар?
— Таки він порадив мені відпочити біля моря. Абрашо, і куди ми поїдемо?
— До іншого лікаря, Сарочко…
*****
— Сарочко, тепер ми будемо жити в дорогій квартирі, як ти й хотіла!
— Ой, Абрамчику, як я рада! Ми купуємо квартиру?
— Ні, нам підвищили квартплату…
*****
Одеса…
— Ви чули, моя теща померла?
— Шо ви кажете, яке горе! І шо в неї було?
— Ой, я вас благаю… Шо в неї було… Комод і дві тумбочки.
У нас є інші анекдоти: