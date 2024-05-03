Анекдот дня: навіщо Абрам веде Сарочку до іншого лікаря

Абрам запитує Сару:

— Ну, і таки шо сказав лікар?

— Таки він порадив мені відпочити біля моря. Абрашо, і куди ми поїдемо?

— До іншого лікаря, Сарочко…

*****

— Сарочко, тепер ми будемо жити в дорогій квартирі, як ти й хотіла!

— Ой, Абрамчику, як я рада! Ми купуємо квартиру?

— Ні, нам підвищили квартплату…

*****

Одеса…

— Ви чули, моя теща померла?

— Шо ви кажете, яке горе! І шо в неї було?

— Ой, я вас благаю… Шо в неї було… Комод і дві тумбочки.

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