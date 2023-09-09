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Анекдот дня: коли дружина знає тонкощі риболовлі

Анекдот дня: коли дружина знає тонкощі риболовлі

Доброго ранку, одесити. Вихідні на старті З’явився час відпочити від роботи, від першого шкільного тижня та відправитися відпочивати. Або на риболовлю. Може вам пощастить як нашому героєві й на вечерю у вас буде форель.

Аркаша прорибалив цілий день і нічого не впіймав.

По дорозі додому зайшов до рибного магазину купити пару коропів.

Продавець:

– Аркаша, мені тут дзвонила Ваша дружина і сказала, що сьогодні Ви впіймали форель.

анекдот

анекдот

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Світлана Гілеску ПРОФІЛЬ

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