Анекдот дня: зачем Абрам ведет Сарочку к другому доктору

Абрам спрашивает Сару:

— Ну, и таки шо сказал доктор?

— Таки он посоветовал мине отдохнуть у моря. Абраша, и куда мы поедем?

— К другому доктору, Сарочка…

*****

— Саpочка, теперь мы будем жить в дорогой квартире, как ты и хотела!

— Ой, Абpамчик, как я pада! Мы покупаем квартиру?

— Hет, нам повысили кваpтплату…

*****

Одесса…

— Ви слыхали, моя тёща умерла?

— Шо ви говорите, какое горе! И шо у ней было?

— Ой, я вас умоляю…Шо у ней было…Комод и две тумбочки.

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