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Анекдот дня: зачем Абрам ведет Сарочку к другому доктору

Анекдот дня: зачем Абрам ведет Сарочку к другому доктору

Всем доброе утро! Новый день уже настал и мы традиционно приготовили подборку свежих анекдотов, которые поднимут настроение и заставят улыбнуться до ушей! Читайте, смейтесь и начинайте свой день с юмором!

Абрам спрашивает Сару:

  — Ну, и таки шо сказал доктор?

  — Таки он посоветовал мине отдохнуть у моря. Абраша, и куда мы поедем?

  — К другому доктору, Сарочка…

*****

— Саpочка, теперь мы будем жить в дорогой квартире, как ты и хотела!

— Ой, Абpамчик, как я pада! Мы покупаем квартиру?

— Hет, нам повысили кваpтплату…

*****

Одесса…

— Ви слыхали, моя тёща умерла?

— Шо ви говорите, какое горе! И шо у ней было?

— Ой, я вас умоляю…Шо у ней было…Комод и две тумбочки.

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