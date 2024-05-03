Анекдот дня: зачем Абрам ведет Сарочку к другому доктору

Всем доброе утро! Новый день уже настал и мы традиционно приготовили подборку свежих анекдотов, которые поднимут настроение и заставят улыбнуться до ушей! Читайте, смейтесь и начинайте свой день с юмором!
Абрам спрашивает Сару:
— Ну, и таки шо сказал доктор?
— Таки он посоветовал мине отдохнуть у моря. Абраша, и куда мы поедем?
— К другому доктору, Сарочка…
*****
— Саpочка, теперь мы будем жить в дорогой квартире, как ты и хотела!
— Ой, Абpамчик, как я pада! Мы покупаем квартиру?
— Hет, нам повысили кваpтплату…
*****
Одесса…
— Ви слыхали, моя тёща умерла?
— Шо ви говорите, какое горе! И шо у ней было?
— Ой, я вас умоляю…Шо у ней было…Комод и две тумбочки.
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