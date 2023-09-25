Анекдот дня: єврейська мама прийшла до психіатра

Ранок добрий, Одеса та одесити! Добре провели вихідні та з користю? Тоді п’ємо ранкову каву – і вперед, до трудових звершень! Понеділок день важкий і вставати небажання? Терміново заряджайтеся позитивом, наприклад, за допомогою нашого ранкового анекдоту.

І сьогодні ми поговоримо трохи за єврейських мам, адже вони таки на це заслуговують, вірно?

Молода єврейська мама з дитиною на прийомі у психіатра:

– Лікарю, подивіться будь ласка, що з моїм хлопчиком… Йому вже три з половиною роки, а він ще не вміє грати на скрипці!..

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