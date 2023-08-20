Анекдот дня: про кохання без пам’яті

Доброго недільного ранку, Одесо! Сподіваємося, що цей день виявиться для всіх нас добрим і світлим, незважаючи на всю підступність нашого ворога та його справді жалюгідні спроби зламати нас та залякати. Але всі ми знаємо, що ці спроби марні, бо, крім непереможної зброї, ми маємо ще один важливий козир – наш неповторний одеський гумор!

Так що не змінюватимемо традиції і почнемо неділю на позитивній ноті. І сьогодні ми поговоримо не про щось там, а за кохання:

– Бела Марківна, скажіть, а як це «кохати без пам’яті»?

– Це коли пам’ятаєш, що любиш, але не пам’ятаєш кого…

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