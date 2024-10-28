Анекдот дня: Моня, Розочка, шкарпетки та дуже смачна кава

І сьогодні ми заглянемо «в гості» до однієї одеської подружньої пари, адже в їхньому житті відбувається дуже багато чого цікавого:

***

– Моня, ти шо, шкарпетки змінив???.. Ти ж їх всього тиждень носив!..- Але, Розочко…

– Ану, дивитися мені в очі! І таки хто ця стерва?!..

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– Розочко, ми живемо разом уже 30 років, і ти мені таки жодного разу не заварювала таку смачну каву!

– Залиш, Моню. Це – моя.

***

Розочка! А випити щось є?

– Є. Чай кошерний, цейлонський.

– А що-небудь міцніше?

– Ну, візьми новий пакетик…

***

– Моню, ти мені заважаєш спати!

– Розочко, але я нічого не роблю! Навіть не ворушуся!

– А пора б…

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