Новини Одеси та Одеської області

Анекдот дня: Моня, Розочка, шкарпетки та дуже смачна кава

Анекдот дня: Моня, Розочка, шкарпетки та дуже смачна кава

Ранок добрий (ну, або шаломчик – це вже кому як)! Вихідні провели з користю? І до нових трудових подвигів готові? Ну, значить, заряджаємося ароматною кавою, що бадьорить, заряджаємо всі потрібні гаджети – і вперед!… І так – про традиційну порцію гумору від «Одеського життя» теж забувати не слід.

І сьогодні ми заглянемо «в гості» до однієї одеської подружньої пари, адже в їхньому житті відбувається дуже багато чого цікавого:

***
– Моня, ти шо, шкарпетки змінив???.. Ти ж їх всього тиждень носив!..- Але, Розочко…
– Ану, дивитися мені в очі! І таки хто ця стерва?!..

***
– Розочко, ми живемо разом уже 30 років, і ти мені таки жодного разу не заварювала таку смачну каву!
– Залиш, Моню. Це – моя.

Анекдот : щастя для Моні

***
Розочка! А випити щось є?
– Є. Чай кошерний, цейлонський.
– А що-небудь міцніше?
– Ну, візьми новий пакетик…

***
– Моню, ти мені заважаєш спати!
– Розочко, але я нічого не роблю! Навіть не ворушуся!
– А пора б…

Анекдот : не ті гроші, яких немає

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