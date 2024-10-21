Анекдот дня: як Соня розмовляє з Монею

***

– Соня, ти кажеш, як адієтка!

– Моня, я кажу так, щоб ти мене зрозумів!

***

– Доню, представ нам свого обранця.

– Це Адік, він модний одеський шиномонтажье.

***

– Тітонько Песю, Емік вдома?

– Ромочка, він зараз їсть. Ти, мабуть, теж хочеш їсти?

– Хочу.

– Ну так сходи поки додому, теж поїж.

Інші наші анекдоти: