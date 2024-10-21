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Анекдот дня: як Соня розмовляє з Монею

Анекдот дня: як Соня розмовляє з Монею

І здрастуйте вам! Відмінного початку робочого тижня та понеділка легкого та виключно приємного! Настійно радимо розпочати день з посмішки та гарного настрою, що, безперечно, забезпечать вам наші анекдоти.

***
– Соня, ти кажеш, як адієтка!
– Моня, я кажу так, щоб ти мене зрозумів!

Одеський анекдот про Мойшу

***
– Доню, представ нам свого обранця.
– Це Адік, він модний одеський шиномонтажье.

Тітка Сара

***
– Тітонько Песю, Емік вдома?
– Ромочка, він зараз їсть. Ти, мабуть, теж хочеш їсти?
– Хочу.
– Ну так сходи поки додому, теж поїж.

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