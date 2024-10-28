Новости Одессы и Одесской области

Анекдот дня: Моня, Розочка, носки и очень вкусный кофе

Анекдот дня: Моня, Розочка, носки и очень вкусный кофе

Утро доброе (ну, или шаломчик – это уж кому как)! Выходные провели с пользой? И к новым трудовым подвигам готовы? Ну, значит, заряжаемся бодрящим ароматным кофе, заряжаем все нужные гаджеты – и вперед!.. И да – о традиционной порции юмор от «Одесской жизни» тоже забывать не следует.

И сегодня мы заглянем «в гости» к одной одесской супружеской паре, ведь в их жизни происходит ну очень много чего интересного:

***
– Моня, ты шо, носки сменил??? Ты ведь их всего неделю носил!..
– Но, Розочка…
– Ну-ка, смотреть мне в глаза! И таки кто эта стерва?!..

***
– Розочка, мы живем вместе уже 30 лет, и ты мне таки ни разу не заваривала такой вкусный кофе!
– Оставь, Моня. Это – мой.

Анекдот: счастье для Мони

***
Розочка! А выпить что-нибудь есть?
– Есть. Чай кошерный, цейлонский.
– А что-нибудь покрепче?
– Ну, возьми новый пакетик…

***
– Моня, ты мне мешаешь спать!
– Розочка, но я ничего не делаю! Даже не шевелюсь!
– А пора бы…

Анекдот: не те деньги, которых нет

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