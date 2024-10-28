Анекдот дня: Моня, Розочка, носки и очень вкусный кофе

И сегодня мы заглянем «в гости» к одной одесской супружеской паре, ведь в их жизни происходит ну очень много чего интересного:

***

– Моня, ты шо, носки сменил??? Ты ведь их всего неделю носил!..

– Но, Розочка…

– Ну-ка, смотреть мне в глаза! И таки кто эта стерва?!..

***

– Розочка, мы живем вместе уже 30 лет, и ты мне таки ни разу не заваривала такой вкусный кофе!

– Оставь, Моня. Это – мой.

***

Розочка! А выпить что-нибудь есть?

– Есть. Чай кошерный, цейлонский.

– А что-нибудь покрепче?

– Ну, возьми новый пакетик…

***

– Моня, ты мне мешаешь спать!

– Розочка, но я ничего не делаю! Даже не шевелюсь!

– А пора бы…

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