Анекдот дня: чому Сьомочці не варто сьогодні пити каву

Анекдот дня: чому Сьомочці не варто сьогодні пити каву

Доброго ранку всім нашим читачам! Новий день уже вступив у свої права, і, як завжди, ми раді запропонувати вам чергову порцію свіжих і кумедних анекдотів. Ранок, розпочатий з гарного сміху, обіцяє бути вдалим і продуктивним! Тож влаштовуйтеся зручніше, читайте наші анекдоти, смійтеся від душі і заряджайтеся позитивом на весь день!

Хаїм, розглядаючи апетитну пишногруду Цилю і ковтаючи хтиву слину, запитує її:
— Цилю, вам коли-небудь відмовляли?

*****

— Яшо, ти пам’ятаєш, як ми на відпочинку в Сочі познайомилися з чарівною сім’єю з Ленінграда? Пам’ятаєш, як ми гуляли, купалися в морі, відпочивали, а потім запросили їх до себе в гості?
— Так пам’ятаю, а шо?
— А те, шо ці олухи дійсно до нас їдуть!

*****

— Сьомочко, не пий сьогодні кави!
— Мамо, це таки чому?
— Ой вей! Тому шо її немає!

У нас є й інші анекдоти:

Avatar photo
Редакція ПРОФІЛЬ
Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини

купить квартиру в Одессе

Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2024, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk