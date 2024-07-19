Анекдот дня: чому Сьомочці не варто сьогодні пити каву

Хаїм, розглядаючи апетитну пишногруду Цилю і ковтаючи хтиву слину, запитує її:

— Цилю, вам коли-небудь відмовляли?

*****

— Яшо, ти пам’ятаєш, як ми на відпочинку в Сочі познайомилися з чарівною сім’єю з Ленінграда? Пам’ятаєш, як ми гуляли, купалися в морі, відпочивали, а потім запросили їх до себе в гості?

— Так пам’ятаю, а шо?

— А те, шо ці олухи дійсно до нас їдуть!

*****

— Сьомочко, не пий сьогодні кави!

— Мамо, це таки чому?

— Ой вей! Тому шо її немає!

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