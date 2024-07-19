Анекдот дня: чому Сьомочці не варто сьогодні пити каву

Доброго ранку всім нашим читачам! Новий день уже вступив у свої права, і, як завжди, ми раді запропонувати вам чергову порцію свіжих і кумедних анекдотів. Ранок, розпочатий з гарного сміху, обіцяє бути вдалим і продуктивним! Тож влаштовуйтеся зручніше, читайте наші анекдоти, смійтеся від душі і заряджайтеся позитивом на весь день!
Хаїм, розглядаючи апетитну пишногруду Цилю і ковтаючи хтиву слину, запитує її:
— Цилю, вам коли-небудь відмовляли?
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— Яшо, ти пам’ятаєш, як ми на відпочинку в Сочі познайомилися з чарівною сім’єю з Ленінграда? Пам’ятаєш, як ми гуляли, купалися в морі, відпочивали, а потім запросили їх до себе в гості?
— Так пам’ятаю, а шо?
— А те, шо ці олухи дійсно до нас їдуть!
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— Сьомочко, не пий сьогодні кави!
— Мамо, це таки чому?
— Ой вей! Тому шо її немає!
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