Анекдот дня: куди б школяр Рабінович витратив мільйон

Доброго ранку, друзі! Почніть свій день з посмішки — ми підготували для вас свіжу порцію анекдотів. Гарний настрій і позитив гарантовані! Читайте і насолоджуйтеся і насолоджуйтеся і насолоджуйтеся!
Одеська комунальна квартира.
— Фімочко, не колупай олівцем у замковій свердловині, таки виколеш бабі Сімі око!..
В одеському трамваї:
— Люба, могли б поступитися мені місцем…
— З якого це дива?! Ви ж молодший за мене!
— Жінко, я вас благаю! Я просто таки краще виглядаю!
В одеській школі учні пишуть твір на тему “Якби у мене був мільйон, на що я його витратив?” Коли до кінця уроку залишається десять хвилин, Моня Рабинович піднімає руку.
Вчителька запитує:
— Моню, що ти хочеш?
— Розо Марківно, а чи можна ще додати сто тисяч?
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