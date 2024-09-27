Анекдот дня: куди б школяр Рабінович витратив мільйон

Одеська комунальна квартира.

— Фімочко, не колупай олівцем у замковій свердловині, таки виколеш бабі Сімі око!..

В одеському трамваї:

— Люба, могли б поступитися мені місцем…

— З якого це дива?! Ви ж молодший за мене!

— Жінко, я вас благаю! Я просто таки краще виглядаю!

В одеській школі учні пишуть твір на тему “Якби у мене був мільйон, на що я його витратив?” Коли до кінця уроку залишається десять хвилин, Моня Рабинович піднімає руку.

Вчителька запитує:

— Моню, що ти хочеш?

— Розо Марківно, а чи можна ще додати сто тисяч?

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