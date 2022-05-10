Анекдот дня: почему в россии не было парада самолетов 9 мая?

Доброе утро, Одесса! Начинаем новый день с хорошим настроением (тем более что заняжной комендантский час уже закончился). А для заряда позитива «Одесская жизнь» предлагает вашему вниманию очередной актуальный анекдот.

Как известно, 9 мая в Москве отменили парад военных самолетов якобы из-за нелетной погоды. Но, как выяснилось, дело вовсе не в этом.

В Москве отменили воздушную часть парада, так как в школе читали про подвиг летчика Гастелло.

Вы также можете узнать: