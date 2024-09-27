Анекдот дня: куда бы школьник Рабинович потратил миллион

Одесская коммунальная квартира.

— Фимочка, не ковыряй карандашом в замочной скважине, таки выколешь бабе Симе глазик!..

В одесском трамвае:

— Милочка, могли бы уступить мне место…

— С какой это стати?! Вы же моложе меня!

— Женщина, я вас умоляю! Я просто таки лучше выгляжу!..

В одесской школе ученики пишут сочинение на тему «Если бы у меня был миллион, на что бы я его потратил?». Когда до конца урока остаётся 10 минут, Моня Рабинович поднимает руку.

Учительница спрашивает:

— Моня, что ты хочешь?

— Роза Марковна, а можно ещё добавить сто тысяч?

У нас есть и другие анекдоты: