Новости Одессы и Одесской области

Анекдот дня: куда бы школьник Рабинович потратил миллион

Анекдот дня: куда бы школьник Рабинович потратил миллион

Доброе утро, друзья! Начните свой день с улыбки — мы подготовили для вас свежую порцию анекдотов. Хорошее настроение и позитив гарантированы! Читайте и наслаждайтесь и наслаждайтесь!

Одесская коммунальная квартира.
— Фимочка, не ковыряй карандашом в замочной скважине, таки выколешь бабе Симе глазик!..

В одесском трамвае:
— Милочка, могли бы уступить мне место…
— С какой это стати?! Вы же моложе меня!
— Женщина, я вас умоляю! Я просто таки лучше выгляжу!..

В одесской школе ученики пишут сочинение на тему «Если бы у меня был миллион, на что бы я его потратил?». Когда до конца урока остаётся 10 минут, Моня Рабинович поднимает руку.
Учительница спрашивает:
— Моня, что ты хочешь?
— Роза Марковна, а можно ещё добавить сто тысяч?

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Редакция ПРОФИЛЬ
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