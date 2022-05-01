Анекдот дня: почему в «Звездных войнах» нет россиян?

Доброе утро, Одесса! Сегодня первый майский день и мы надеемся, что для всех нас он будет удачным. Украинцы вообще, несмотря на войну и связанные с ней сложности, смотрят в будущее с оптимизмом.
Сын спрашивает отца:
— Папа, а почему в «Звездных войнах» нет россиян?
— Потому что это будущее, сынок, — отвечает тот.
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