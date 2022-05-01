Анекдот дня: почему в «Звездных войнах» нет россиян?

Анекдот дня: Какие западные компании должны остаться на российском рынке? Доброе утро, Одесса. Сейчас крупнейшие мировые компании уходят с российского рынка. Это результат введения международных санкций против России за нападение на Украину. Но, оказывается, некоторым компаниям лучше там остаться. Для всеобщего блага. ПОДРОБНЕЕ

Анекдот дня: о русских кораблях и европейских странах Приветствуем вас, одесситы! Надеемся, сегодняшний день будет спокойным и обойдется без неприятных «сюрпризов» со стороны рашистов. И не забываем, что посмеяться над врагом – наполовину его победить. ПОДРОБНЕЕ