Анекдот дня: почему россияне так упорно лезут на остров Змеиный?

Доброе утро, Одесса. Сегодня в городе продленный комендантский час. На работу идти не надо, можно отдохнуть и поднять себе настроение чтением актуальных анекдотов в «Одесской Жизни»

Сегодняшний наш анекдот про остров Змеиный. ВСУ регулярно уничтожают оккупантов на этой морской скале и в ее окрестностях: топят катера и крейсера, сбивают вертолеты и сносят военную технику на самом острове. Но оккупанты упорно лезут туда, несмотря на почти гарантированную смерть. Такое упорство сначала казалось загадкой. Но, вот, кажется, ответ найден.

— Зачем российские военные так упорно хотят попасть на остров Змеиный?

— Наверное хотят создать там Змеиную народную республику..

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