Анекдот дня: какая польза от приветствия «Слава Украине!»?

Доброе утро, Одесса! Начинаем пятницу исключительно с позитива. Не секрет, что украинское приветствие и лозунг «Слава Украине!» на русских нацистов действует как ладан на чертей, и как чеснок на вампиров.

Вот и уставшие от российского хамства и воровства турецкие отельеры решили приметить его очищающий эффект на практике.

Потому встречайте наш свежий анекдот:

— В турецких отелях, чтобы российские туристы не воровали полотенца, стали вышивать: «Слава Украине!»

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