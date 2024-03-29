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Анекдот дня: спеціальний суп для Ельвіри Львівни

Анекдот дня: спеціальний суп для Ельвіри Львівни

Усім доброго ранку! Ось вам кілька свіжих анекдотів, щоб почати день на позитиві з хвилинкою гумору.

На іподромі в Одесі розгорається бесіда:
— Фімо, помітив, що Яшу вже давно не видно на перегонах?
— Так, він обіцяв Софочці одружитися, якщо виграє мільйон, і тепер він намагається не грати, щоб випадково не нарватися на несподіванку.

*****

Зустрічаються два старі одесити.
— Як справи?
— А шо, ти вже в курсі?

*****

— Софочко, у тебе знову суп пересолений!
— Ельвіра Львівно, не турбуйтеся, це тільки для вас!

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