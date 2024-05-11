Анекдот дня: чому від смаженої скумбрії пахне алкоголем

Всім доброго ранку! Новий день уже настав і ми традиційно приготували добірку свіжих анекдотів, які піднімуть настрій і змусять посміхнутися до вух! Читайте, смійтеся і починайте свій день із гумором!
В одеському ресторані:
— Неподобство, від цієї смаженої скумбрії пахне алкоголем!
— А тепер, мадам? — запитує офіціант, відійшовши від столу на два кроки.
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Кондуктор одеського трамвая в годину пік:
— Пасажири, проходьте в середину вагона, там ще ворушаться.
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— Софочко, ти коли-небудь чула за слово «делікатність»?
— Та, чула… У мене в пральній машині такий режим є!
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