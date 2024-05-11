Анекдот дня: чому від смаженої скумбрії пахне алкоголем

В одеському ресторані:

— Неподобство, від цієї смаженої скумбрії пахне алкоголем!

— А тепер, мадам? — запитує офіціант, відійшовши від столу на два кроки.

*****

Кондуктор одеського трамвая в годину пік:

— Пасажири, проходьте в середину вагона, там ще ворушаться.

*****

— Софочко, ти коли-небудь чула за слово «делікатність»?

— Та, чула… У мене в пральній машині такий режим є!

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