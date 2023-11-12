Анекдот дня: пара слів про фрукти на Привозі

Доброго ранку, ми з Одеси! Зустрічаємо неділю з усмішкою та невичерпною вірою в те, що все в нас таки буде і навіть дуже.
А чим можна зайнятися цього дня? Наприклад, навідатися на Привоз та зробити там добрий базар. І ще не забуваємо: розпочався сезон солодкої, соковитої та дуже корисної хурми. А яка вона на нашому Привозі!.. Про це якраз наш сьогоднішній анекдот:
На Привозі:
– У Вас хурма в’яже?
– Я вас таки благаю, вона ще й хрестиком вишиває!
Найбільше анекдотів шукайте тут:
- Як на Привозі рибу на наявність ікри перевіряють;
- Як Хаїм і Роза проводять вихідні;
- Шо купила Софа на Привозі;
- Сибірський кіт на Староконному ринку;
- Чому не варто на Привозі купувати газети.