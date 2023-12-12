Анекдот дня: якось на Привозі

Анекдот дня: яку претензію має Сара до Яші Привіт, Одесо, і з початком нового трудового тижня! Але незважаючи на те, що до наступних вихідних ще аж цілий тиждень, не падатимемо духом, вірно? А найкращий спосіб зарядитися відмінним настроєм та почати день на позитиві – прочитати наш традиційний одеський анекдот. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Анекдот дня: навіщо Розі Марківні посміхатися? З доброго недільного ранку, безжурні одесити! І нехай погода груднева нас не надто радує ясним сонечком (хоча все ще можливо), нехай вихідний вам це не зіпсує. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Анекдот дня: Ізенька та новорічні подарунки Доброго ранку, Одесо! І нехай сьогоднішня субота може виявитися не дуже погожим днем, настрою нам це не зіпсує, правда? Адже ще трохи – і на нас чекають новорічні свята! ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Анекдот дня: чим хороші ательє в Одесі Доброго ранку, Одесо! Останній день робочого тижня стартував. А отже настрій уже гарний. Ще прекраснішим його може зробити традиційний ранковий анекдот від “Одеського життя”: ЧИТАТИ БІЛЬШЕ