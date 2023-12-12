Анекдот дня: якось на Привозі

Доброго ранку, дорогі одесити! Сьогодні у розпал робочого тижня збираємо з силами, щоб як слід підготуватися до зимових свят. До Нового року ще 19 днів, клопоту багато: купити подарунки рідним, продумати меню, позбавити своє житло від непотрібного мотлоху. А для позитивного настрою Одеське життя за традицією пропонує ранковий анекдот.
Одеса. Привоз. У м’ясний павільйон входить жінка, навантажена сумками, зупиняється біля свинячої голови, пильно дивиться і видає:
— Тьху ти, забула чоловікові цигарок купити!
У нас є інші анекдоти:
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