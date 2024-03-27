Анекдот дня: як ужитися інтелігенту з алкоголіком?

Чому це ми сьогодні зранку та про сусідів? А тому, що саме про них наша сьогоднішня ранкова порція одеського гумору. Почніть новий день з посмішки!

За стіною в одного інтелігентного єврея жив алкоголік з однією дивною звичкою – гарненько набравшись, він знімав тапочки і, примовляючи: «Ось тобі, ось тобі!» з усієї дурниці кидав кожен об стіну. А потім спав, коли сусід-єврей прокидався серед ночі, пив чай, мріяв і щось тихенько говорив собі під ніс.

Одного разу інтелігент таки зустрів сусіда і ввічливо так попросив більше так не робити. Алкоголік пообіцяв, але згадав про це тільки коли вже запустив один тапок у стіну. Йому стало соромно, він приклав руку до серця, вклонився до стіни і заснув. Але за годину прокинувся від ударів у цей мур і крику єврея-інтелігента:

– Коли ж ти, сволота, другий кинеш?!..

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