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Анекдот дня: будинок розпусти на Дерибасівській

Анекдот дня: будинок розпусти на Дерибасівській

Всім доброго ранку! Новий день вже настав і ми традиційно приготували добірку свіжих анекдотів, які піднімуть настрій і змусять посміхнутися до вух! Читайте, смійтеся і починайте свій день із гумором!

Йде Сьома Дерибасівською. Бачить табличку «Публічний будинок». Заходить.

Там 2 двері: «Блондинки» і «Брюнетки». Зайшов до блондинок.

Там теж 2 двері: «Платно» і «Безкоштовно».

Він, звісно, зайшов туди, де безкоштовно….

І вийшов назад на Дерибасівську!

*****

— Скажіть, будь ласка, котра година?

— А скільки вам треба?

— Мені треба три години.

— Так чого ви переживаєте, ви ще встигнете!

*****

Фіра Мойсеївна, скаржиться сусідці по комуналці:

— Ви б знали, яка це сволота Рабінович…! Таки плюнув мені прямо в око!

— Ой ви що? І як він зумів вам так влучити?

— Як, як? А через замкову щілину…

У нас є ще більше анекдотів:

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