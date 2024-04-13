Анекдот дня: будинок розпусти на Дерибасівській

Всім доброго ранку! Новий день вже настав і ми традиційно приготували добірку свіжих анекдотів, які піднімуть настрій і змусять посміхнутися до вух! Читайте, смійтеся і починайте свій день із гумором!
Йде Сьома Дерибасівською. Бачить табличку «Публічний будинок». Заходить.
Там 2 двері: «Блондинки» і «Брюнетки». Зайшов до блондинок.
Там теж 2 двері: «Платно» і «Безкоштовно».
Він, звісно, зайшов туди, де безкоштовно….
І вийшов назад на Дерибасівську!
*****
— Скажіть, будь ласка, котра година?
— А скільки вам треба?
— Мені треба три години.
— Так чого ви переживаєте, ви ще встигнете!
*****
Фіра Мойсеївна, скаржиться сусідці по комуналці:
— Ви б знали, яка це сволота Рабінович…! Таки плюнув мені прямо в око!
— Ой ви що? І як він зумів вам так влучити?
— Як, як? А через замкову щілину…
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