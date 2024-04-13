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Анекдот дня: публичный дом на Дерибасовской

Анекдот дня: публичный дом на Дерибасовской

Всем доброе утро! Новый день уже настал и мы традиционно приготовили подборку свежих анекдотов, которые поднимут настроение и заставят улыбнуться до ушей! Читайте, смейтесь и начинайте свой день с юмором!

Идет Сёма по Дерибасовской. Видит табличку «Публичный дом». Заходит.

Там 2 двери: «Блондинки» и «Брюнетки». Зашел к блондинкам.

Там тоже 2 двери: «Платно» и «Бесплатно».

Он, естественно, зашел туда, где бесплатно….

И вышел обратно на Дерибасовскую!

*****

— Скажите пожалуйста, который час?

— А скоко вам надо?

— Мне надо три часа.

— Так чего вы переживаете, вы ещё успеете!

*****

Фира Моисеевна, жалуется соседке по коммуналке:

— Вы бы знали, какая это сволочь Рабинович..! Таки плюнул мне прямо в глаз!

— Ой вы что? И как он сумел вам так попасть?

— Как, как? А через замочную скважину…

У нас есть таки и другие анекдоты:

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Редакция ПРОФИЛЬ
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