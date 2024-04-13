Анекдот дня: публичный дом на Дерибасовской

Всем доброе утро! Новый день уже настал и мы традиционно приготовили подборку свежих анекдотов, которые поднимут настроение и заставят улыбнуться до ушей! Читайте, смейтесь и начинайте свой день с юмором!
Идет Сёма по Дерибасовской. Видит табличку «Публичный дом». Заходит.
Там 2 двери: «Блондинки» и «Брюнетки». Зашел к блондинкам.
Там тоже 2 двери: «Платно» и «Бесплатно».
Он, естественно, зашел туда, где бесплатно….
И вышел обратно на Дерибасовскую!
*****
— Скажите пожалуйста, который час?
— А скоко вам надо?
— Мне надо три часа.
— Так чего вы переживаете, вы ещё успеете!
*****
Фира Моисеевна, жалуется соседке по коммуналке:
— Вы бы знали, какая это сволочь Рабинович..! Таки плюнул мне прямо в глаз!
— Ой вы что? И как он сумел вам так попасть?
— Как, как? А через замочную скважину…
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