Анекдот дня: як Яша дізнався, що Сара малює

Анекдот дня: як Рабиновича у суді оштрафували Доброго ранку, одесити! Як швидко летить час – вже не просто середина робочого тижня, а й останній день січня. Але для нас це не привід для смутку, тому пропонуємо підняти настрій традиційним ранковим анекдотом: ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Анекдот дня: як Софа зуб вирвала Доброго ранку, одесити! Редакція “Одеського життя” бажає вам продуктивного вівторка, гарного настрою та позитивного заряду на весь день. Пропонуємо ранкову дозу позитиву – традиційний анекдот: ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Анекдот дня: найдорожчий подарунок, який зробив дядько Ізя Ранок добрий, одесити і всі, хто приєднався до таких! Вихідні провели вдало? До нових трудових звершень готові? Ну, а якщо не зовсім, то нехай вас підбадьорить чашка міцної ароматної кави та наш традиційний одеський анекдот. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ