Анекдот дня: як Яша дізнався, що Сара малює

Доброго ранку, одесити! Як швидко летить час – вже не просто середина робочого тижня, а й останній день січня. Але для нас це не привід для смутку, тому пропонуємо підняти настрій традиційним ранковим анекдотом:
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Доброго ранку, одесити! Редакція “Одеського життя” бажає вам продуктивного вівторка, гарного настрою та позитивного заряду на весь день. Пропонуємо ранкову дозу позитиву – традиційний анекдот:
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Ранок добрий, одесити і всі, хто приєднався до таких! Вихідні провели вдало? До нових трудових звершень готові? Ну, а якщо не зовсім, то нехай вас підбадьорить чашка міцної ароматної кави та наш традиційний одеський анекдот.
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Одеська спортсменка Крістіна Остапенко здобула дві золоті медалі на престижному міжнародному турнірі «H&N-Cup 2024» з кульової стрільби, який проходив у німецькому Мюнхені. Це її перші медалі на змаганнях такого рівня.
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Всім привіт і з днем недільним! І нехай він виявиться для нас усіх чудовим! Що побажати вам? Розважайтеся, відпочивайте (але й міри дотримуйтесь!).
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