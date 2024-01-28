Анекдот дня: як Сарочка чоловіка Фірочки обкрутила

Всім привіт і з днем недільним! І нехай він виявиться для нас усіх чудовим! Що побажати вам? Розважайтеся, відпочивайте (але й міри дотримуйтесь!).
І, звісно, наш одеський анекдот читайте:
Фірочка Сарочці:
– Як це ти так швидко обкрутила мого чоловіка?
– А я одразу взяла бика за роги.
– Згодна – моя вина!..
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- Чому Абрам розлучився з Фірою;
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- Яша, Йосик та красуня з Дерибасівськiй;
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