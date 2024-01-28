Анекдот дня: як Сарочка чоловіка Фірочки обкрутила

Уродженка Одеси стала першою космічною туристкою з України Уродженка Одеси, яка нині живе у США, Ліна Бороздіна повернулася з космічного туристичного польоту. Вона стала першою українкою, яка побувала у космосі як туристка. Політ здійснювався у рамках галактичної програми Galactic06. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Анекдот дня: коли закінчиться чорна смуга Привіт, безжурні одесити! Добре попрацювали, тепер можна і відпочити! “Одеське життя” дарує вам ранкову порцію позитиву. І бажає миру та ладу у ваших сім’ях, і щоб у житті кожного було більше білих смуг. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Анекдот дня: де найкраще проводити відпустку Доброго ранку, одесити! Втомилися? Мрієте про повноцінну відпустку? Якщо комусь із нас зараз не доступний улюблений вид відпочинку, завжди є безпрограшний варіант. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ