Анекдот дня: Сьома та долар

Всім привіт і з недільним днем (а когось може бути, і з Різдвом)! І оскільки час новорічних побажань ще не минув, то побажаємо ми вам сьогодні, крім здоров’я та успіхів усіляких, ще й достатку матеріального.
Так, багато грошей, хто б що не казав, це все ж таки, швидше, добре. А якщо вже ці грошики зеленого кольору…
Та й традиційний анекдот, звичайно ж, ловіть. Звісно, у тему:
Якщо в тебе, Сьомо, є долар і твоя мати дасть тобі долар, скільки в тебе буде грошей?
– Один долар.
– Та ти просто не знаєш арифметики.
– Це ви таки не знаєте мою маму…
Ще більше анекдотів:
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