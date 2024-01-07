Анекдот дня: Сьома та долар

Так, багато грошей, хто б що не казав, це все ж таки, швидше, добре. А якщо вже ці грошики зеленого кольору…

Та й традиційний анекдот, звичайно ж, ловіть. Звісно, у тему:

Якщо в тебе, Сьомо, є долар і твоя мати дасть тобі долар, скільки в тебе буде грошей?

– Один долар.

– Та ти просто не знаєш арифметики.

– Це ви таки не знаєте мою маму…

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