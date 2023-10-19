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Анекдот дня: від чого боляче Рабиновичу?

Анекдот дня: від чого боляче Рабиновичу?

Доброго ранку, Одесо! Робочий тиждень у самому розпалі, а отже, ранковий заряд бадьорості нам усім ох як необхідний! А що ще може так допомогти зарядитись гарним настроєм на весь день, як не анекдот від «Одеського життя»?

Одеса. Лікарня.

– Хворий Рабиновичу, підготуйтеся, зараз буде трохи боляче… Готові?

– Так.

– З Вас 30 тисяч!

– Ойц!

больница ,карикатура

больница

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