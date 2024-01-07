Анекдот дня: Сёма и доллар

Да, много денежек, кто бы что ни говорил, это все же, скорее, хорошо. А уж если эти денежки зеленого цвета…

Ну и традиционный анекдот, конечно же, ловите. Конечно, в тему:

Если у тебя, Сёма, есть доллар и твоя мать даст тебе доллар, сколько у тебя будет денег?

– Один доллар.

– Да ты просто не знаешь арифметики.

– Это ви таки не знаете мою маму…

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