Анекдот дня: Сёма и доллар

Всем привет и с днем воскресным (а кого-то может быть, и с Рождеством)! И поскольку время новогодних пожеланий еще не истекло, то пожелаем-ка мы вам сегодня, помимо здоровья и успехов всяческих, еще и достатка материального.
Да, много денежек, кто бы что ни говорил, это все же, скорее, хорошо. А уж если эти денежки зеленого цвета…
Ну и традиционный анекдот, конечно же, ловите. Конечно, в тему:
Если у тебя, Сёма, есть доллар и твоя мать даст тебе доллар, сколько у тебя будет денег?
– Один доллар.
– Да ты просто не знаешь арифметики.
– Это ви таки не знаете мою маму…
Еще больше анекдотов:
- В какую примету верит Мойша;
- Мама, Циля и деньги;
- Как правильно делить прибыль;
- Как Софа деньги экономит;
- От чего больно Рабиновичу?