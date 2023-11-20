Анекдот дня: как Софа деньги экономит

И не теряем бодрости духа, даже несмотря на то, что до зарплаты кому-то еще далековато, а денежки уже кончают начинаться и надо бы подумать об экономии. Давайте брать пример с героини нашего сегодняшнего одесского анекдота:

– Софа, экономь деньги! Таки думай за завтрашний день.

– Моня, а почему я должна думать за завтрашний день плохо?

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