Новости Одессы и Одесской области

Анекдот дня: как Софа деньги экономит

Анекдот дня: как Софа деньги экономит

Всем привет и с началом новой трудовой недели! И уже по традиции пожелаем: пусть она окажется во всех смыслах лучше и продуктивнее предыдущей.

И не теряем бодрости духа, даже несмотря на то, что до зарплаты кому-то еще далековато, а денежки уже кончают начинаться и надо бы подумать об экономии. Давайте брать пример с героини нашего сегодняшнего одесского анекдота:

– Софа, экономь деньги! Таки думай за завтрашний день.

– Моня, а почему я должна думать за завтрашний день плохо?

Одесский юмор: про деньги

Не в деньгах счастье, карикатура

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Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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