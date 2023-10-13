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Анекдот дня: лайфхак від Софи як просити нові чоботи у чоловіка

Анекдот дня: лайфхак від Софи як просити нові чоботи у чоловіка

Доброго п’ятничного ранку, одесити! На носі вихідні та настрій зростає у геометричній прогресії. А “Одеське життя” за традицією ділиться з вами ранковою дозою позитиву.

Інтелігентна одеська родина. Вечір.

Дружина третю годину грає на скрипці.

Чоловік, відриваючись від журналу:

– Ну, Софочко, перестань! Купимо ми тобі ці італійські чоботи.

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Редакція ПРОФІЛЬ

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