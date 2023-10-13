Анекдот дня: лайфхак від Софи як просити нові чоботи у чоловіка

Доброго п’ятничного ранку, одесити! На носі вихідні та настрій зростає у геометричній прогресії. А “Одеське життя” за традицією ділиться з вами ранковою дозою позитиву.
Інтелігентна одеська родина. Вечір.
Дружина третю годину грає на скрипці.
Чоловік, відриваючись від журналу:
– Ну, Софочко, перестань! Купимо ми тобі ці італійські чоботи.
Ще анекдоти:
- Анекдот дня: що потрібно для щастя у подружньому житті?
- Анекдот дня: чим хороша дружина-циганка?
- Анекдот дня: як гаджети допомагають налагодити спілкування в сім’ї
- Анекдот дня: коротко про сімейне життя Софочки та Моні