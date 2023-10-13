Анекдот дня: лайфхак від Софи як просити нові чоботи у чоловіка

Анекдот дня: як плакала вдова Циперовича Доброго ранку, дорогі одесити! Щоб день пройшов продуктивно, треба розпочати його позитивно, радить «Одеське життя» та пропонує до вашої уваги новий анекдот. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

В Одеському зоопарку з’явився міфічний артоб’єкт (фото) Одеський зоопарк до свого 101-го дня народження відкрив новий незвичайний артоб’єкт, який дає посилання до часів, коли люди вірили, що земля плоска і стоїть на трьох слонах, яких тримає черепаха. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Анекдот дня: до яких зірок тягнеться Моня Доброго ранку, Одесо! Попри пізні світанки, прокидатися вже час. Можна підбадьоритися гарячою кавою або чаєм. Але не тягтися до зірок, як герой нашого ранкового анекдоту – адже сьогодні лише середа та попереду ще цілий робочий день. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Анекдот дня: скільки років Сарочці? Ранок добрий, безжурні одесити! Нагадуємо, що гумор у нинішній складний час – наше все. А вже блискучий одеський гумор – тим паче. І найкращий спосіб розпочати день на позитиві – це почитати свіжу порцію одеських анекдотів від «Одеського життя». ЧИТАТИ БІЛЬШЕ