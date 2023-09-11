Анекдот дня: коротко про сімейне життя Софочки та Моні

Привіт, безжурні одесити! Добре відпочили перед майбутнім трудовим тижнем? Як це – вставати небажання та настрою немає?.. Ну вже щось, а ранкову порцію позитиву ми вам забезпечимо! І побажаємо миру та ладу у ваших сім’ях, і щоб близькі вам тільки радували та ніколи не засмучували.
І за традицією – ось вам для підняття бадьорості духу наш одеський анекдот. Давайте дізнаємося, як справи в сім’ї одеситів Софочки і Моні.
Софочка – подрузі:
– Знаєш, Цилю!?.. Живемо ми з Монею начебто добре… Але все одно міні таки здається, що він бiльш вдало одружився, ніж я вийшла заміж!..
Хочете більше анекдотів? Таки не питання:
- Коли дружина знає тонкощі риболовлі;
- Як одеситка новий диван продавала;
- Ціанід за рецептом;
- Чому чоловік Софочки став веселим і бадьорим?
- Що в голові у Моні?