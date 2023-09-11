Анекдот дня: коротко про сімейне життя Софочки та Моні

Привіт, безжурні одесити! Добре відпочили перед майбутнім трудовим тижнем? Як це – вставати небажання та настрою немає?.. Ну вже щось, а ранкову порцію позитиву ми вам забезпечимо! І побажаємо миру та ладу у ваших сім’ях, і щоб близькі вам тільки радували та ніколи не засмучували.

І за традицією – ось вам для підняття бадьорості духу наш одеський анекдот. Давайте дізнаємося, як справи в сім’ї одеситів Софочки і Моні.

Софочка – подрузі:

– Знаєш, Цилю!?.. Живемо ми з Монею начебто добре… Але все одно міні таки здається, що він бiльш вдало одружився, ніж я вийшла заміж!..

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