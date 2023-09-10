Анекдот дня: яким спортом займається чоловік Сарочки?

Привіт, одесити! Неділя – привід виспатися, смаколиками від’їстись, улюблених фільмів надивитися, загалом, культурно відпочити та приділити час усіляким заняттям приємним та корисним, ну, наприклад, улюбленому виду спорту.
І сьогодні ми дізнаємося, який улюблений вид спорту у Додіка, чоловіка Сарочки. Знаєте такого?.. Дивно, адже це відомий чемпіон… Загалом, ловіть наш традиційний анекдот і починайте день на позитивній ноті:
– Сарочка, а правда, що твій Додік відомий спортсмен?
– Ой! Койкобіжець! Чемпіон за всю Одесу!
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