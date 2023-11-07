Анекдот дня: скільки років стукнуло Сарі?

Доброго ранку, Одесо! Щось осінь розійшлася і вранці вже не лише прохолодно, а й вогко. Тому ранковим чаєм не стільки бадьоримося, скільки гріємось. А також отримуємо ранкову порцію позитиву від “Одеського життя”.
– Сарочка, з Днем народження! І скільки Вам стукнуло?
– Коли я виходила заміж за Сьому, мені було 20, а йому 40. Тобто я вдвічі молодша. Зараз Сьомі 70, а мені значить 35.
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