Анекдот дня: скільки років стукнуло Сарі?

Анекдот дня: як маленький Мойша мед купував Доброго ранку, ми з Одеси! Усіх із початком нового трудового тижня, і нехай він виявиться хоч у чомусь, та кращим за попередній. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Анекдот дня: як Моня у Софки вибачення просив Доброго ранку, одесити, що не сумують! Цього недільного дня побажаємо-но ми вам не тільки відпочити як слід від трудових буднів, а й провести цей час із користю для душі й тіла. А вже як саме, вирішувати вам. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Анекдот дня: чому Софа має ідеальну фігуру? Доброго суботнього ранку, Одесо! Погода сьогодні обіцяє бути осінньою по-справжньому. Тому варто здійснити прогулянку до парку та насититися красивими та яскравими фарбами, які нам подарувала ця осінь. А ранок починаємо з традиційного одеського анекдоту: ЧИТАТИ БІЛЬШЕ